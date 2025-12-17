Лукашэнка аб перамовах па Украіне: Галоўнае - спыніць гібель людзей

Працяг вайны ва Украіне прывядзе да глабальнага канфлікту. Эскалацыя на гэтым трэку можа цяжка скончыцца для Еўропы і для свету. І гэтага дапусціць нельга! Так лічыць беларускі лідар. Значная частка інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі для амерыканскай тэлекампаніі Newsmax TV была прысвечана важным геапалітычным тэмам, у прыватнасці, падзеям у рэгіёне. Сёння ўначы ў эфір для гледачоў за акіянам выйшаў новы фрагмент. Чаго хоча Пуцін? І калі Трампу ўдасца вырашыць канфлікт? Чым скончыцца вайна? Няпростыя пытанні і прагнозы нашага Прэзідэнта.