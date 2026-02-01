Лукашэнка аб развіцці Віцебшчыны: Трэба распрацаваць пакрокавы і выканальны план

Для Віцебскай вобласці патрэбны пакрокавы антыкрызісны план. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Віцебскай вобласці, піша БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў кастрычніку 2025 года адбылася маштабная нарада па сацыяльна-эканамічным развіцці Віцебшчыны. Ён адзначыў, што сітуацыя ў рэгіёне складваецца горш, чым у іншых рэгіёнах, але і астатнім расслабляцца не трэба. "Тое, што мы бачым у Віцебскай вобласці, характэрна для ўсіх абласцей. Я хачу, каб вы гэта пачулі і давялі да кожнага губернатара", - падкрэсліў беларускі лідар.