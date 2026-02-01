3.73 BYN
Лукашэнка аб развіцці Віцебшчыны: Трэба распрацаваць пакрокавы і выканальны план
Для Віцебскай вобласці патрэбны пакрокавы антыкрызісны план. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Віцебскай вобласці, піша БЕЛТА.
"Неабходны пакрокавы антыкрызісны план. Зразумелы, канкрэтны, выканальны", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў кастрычніку 2025 года адбылася маштабная нарада па сацыяльна-эканамічным развіцці Віцебшчыны. Ён адзначыў, што сітуацыя ў рэгіёне складваецца горш, чым у іншых рэгіёнах, але і астатнім расслабляцца не трэба. "Тое, што мы бачым у Віцебскай вобласці, характэрна для ўсіх абласцей. Я хачу, каб вы гэта пачулі і давялі да кожнага губернатара", - падкрэсліў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Віцебску на нарадзе строга акрэслілі кола праблем, якія не вырашаліся гадамі, пераходзілі "ў спадчыну" ад аднаго губернатара да другога і ў рэшце рэшт ператварыліся ў сістэмныя. Таксама дамовіліся, што да новага года кіраўніцтва рэгіёна прыме аператыўныя меры па навядзенні парадку.
У студзені бягучага года старшынёй Віцебскага аблвыканкама быў прызначаны Аляксандр Рагожнік. "Сёння першая кантрольная кропка, каб ацаніць рэальную сітуацыю і зразумець, ці ёсць станоўчыя зрухі. Губернатар павінен пачынаць са слабых месцаў і прыняцця рашэнняў. Трэба прымаць рашэнні. Калі памыліцеся, паправім", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Сярод удзельнікаў цяперашняй нарады - прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, старшыні палат парламента Наталля Качанава і Ігар Сергяенка, якія таксама з'яўляюцца кіраўнікамі рабочай групы па кантролі за сацыяльна-эканамічным развіццём Віцебскай вобласці, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, старшыня КДК Васіль Герасімаў, генеральны пракурор Дзмітрый Гара, старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка, кіраўнік спраў Прэзідэнта Юрый Назараў. Таксама запрошаны віцэ-прэм'еры, шэраг міністраў, намеснікі старшыні Віцебскага аблвыканкама, кіраўнікі банкаў.