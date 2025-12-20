3.66 BYN
Лукашэнка абазначыў асноўныя пытанні парадку пасяджэння Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета
Эканоміка - гэта тое, без чаго не можа існаваць ні адна краіна. І яе поспех шмат у чым залежыць ад наладжвання сувязяў з партнёрамі.
Пераднавагодняя сустрэча лідараў краін ЕАЭС і СНД праходзіць у гэтымі днямі ў Піцеры!
Завяршаецца Год беларускага старшынства ў органах Еўразійскага саюза. Вынікі наш Прэзідэнт агучыў сёння на саміце. Як сказаў Аляксандр Лукашэнка, Арганізацыю па-добраму атрымалася ўзварухнуць. Лідары абмеркавалі ключавыя кірункі супрацоўніцтва, падвялі вынікі і азначылі план далейшых дзеянняў.
На парадку - два дзясяткі пытанняў, у тым ліку самыя адчувальныя, па якіх доўгі час ішлі спрэчкі, не атрымлівалася дасягнуць кансенсусу. Зараз жа ідзе прадметная размова аб фарміраванні агульных рынкаў нафты і нафтапрадуктаў у ЕАЭС.
Шматгадовая традыцыя: па запрашэнні Уладзіміра Пуціна пад Новы год лідары краін ЕАЭС і СНД сустракаюцца ў Піцеры. Парадак - ад эканомікі да геапалітыкі. Акрамя афіцыёзу, для калег лідар Расіі заўсёды арганізоўвае праграму "без гальштукаў" (больш падрабязна – глядзіце відэа).