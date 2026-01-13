Лукашэнка абазначыў ключавыя задачы для Віцебскай вобласці і кіраўніцтва рэгіёна

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы рашэнне рашэнне аб прызначэнні Аляксандра Рагожніка старшынёй Віцебскага аблвыканкама, назваў ключавыя задачы як для рэгіёна ў цэлым, так і для адказных службовых асоб, паведаміла БЕЛТА.