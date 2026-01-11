Лукашэнка: Абстаноўка вакол Беларусі больш спакойнай не становіцца

"Нашы пагранічнікі пастаянна ў баявой гатоўнасці. У іх іншай, па-мойму, гатоўнасці няма, заўсёды поўная баявая гатоўнасць. Яны гатовы як у ваенны час працаваць, таму што на апошніх метрах нашай Радзімы ім давераны гонар і права".

"Невядома адкуль і незразумела адкуль могуць заляцець на тваю тэрыторыю беспілотнікі. Ну, скажам адкрыта, і мы не навучыліся яшчэ на 100 % рэагаваць на гэтыя ўсе залёты, і не навучыліся іх на 100 % знішчаць. Не ведаю, ці магчыма гэта 100 %, але да гэтага трэба нам імкнуцца" , - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Падчас дакладу былі абазначаны прыярытэтныя задачы для органаў пагранічнай службы на 2026 год. У прыватнасці, будзе прадоўжана нарошчванне сістэмы размяшчэння сіл. Плануецца пабудаваць яшчэ пяць комплексаў пагранічных застаў на ўкраінскім напрамку, столькі ж было ўзведзена ў 2025 годзе. Работа вядзецца і ў рамках дзяржпраграмы на найбліжэйшыя пяць гадоў.