Лукашэнка: Абстаноўка вакол Беларусі больш спакойнай не становіцца
Прэзідэнт Беларусі 12 студзеня зацвярджае рашэнні на ахову дзяржаўнай мяжы. Гэта традыцыйная штогадовая працэдура.
У Палацы Незалежнасці з дакладамі аб актуальнай абстаноўцы на межах прысутнічаюць старшыня Дзяржпагранкамітэта і начальнік Генштаба Узброеных Сіл. Аляксандр Лукашэнка адзначыў: больш спакойна не становіцца, і зваротнай тэндэнцыі мы пакуль не бачым, таму рашэнне на ахову дзяржмяжы сёння актуальнае як ніколі.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Беларусі:
"Нашы пагранічнікі пастаянна ў баявой гатоўнасці. У іх іншай, па-мойму, гатоўнасці няма, заўсёды поўная баявая гатоўнасць. Яны гатовы як у ваенны час працаваць, таму што на апошніх метрах нашай Радзімы ім давераны гонар і права".
Беларускі лідар таксама адзначыў важнасць штогадовай працэдуры зацвярджэння на вышэйшым узроўні задання на ахову мяжы як сімвала асаблівай увагі дзяржавы да гэтага напрамку.
Аляксандр Лукашэнка даў цвёрдую ацэнку знешняй абстаноўцы вакол Беларусі, канстатуючы рост ваенных пагроз.
"Гаварыць аб тым, што вакол нас стала не менш спакойна, чым раней, або менш спакойна, - няма сэнсу. Мы заўсёды знаходзіліся ў вельмі сур'ёзнай сітуацыі. На сённяшні дзень, на жаль, тэндэнцыі да таго, што больш спакойна не становіцца", - сказаў ён.
Прэзідэнт адзначыў, што, паглядзеўшы на карту, можна ўбачыць, што Беларусь "практычна акружана ваеннымі падраздзяленнямі з усіх бакоў". Адзіным адносна спакойным напрамкам Аляксандр Лукашэнка назваў усходнюю мяжу з Расіяй, але і тут, па яго словах, лёгкасць - паняцце адноснае ў сувязі з апошнімі падзеямі ва Украіне.
"Невядома адкуль і незразумела адкуль могуць заляцець на тваю тэрыторыю беспілотнікі. Ну, скажам адкрыта, і мы не навучыліся яшчэ на 100 % рэагаваць на гэтыя ўсе залёты, і не навучыліся іх на 100 % знішчаць. Не ведаю, ці магчыма гэта 100 %, але да гэтага трэба нам імкнуцца", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Паводле інфармацыі ДПК, на прыбалтыйскім і польскім напрамках з сумежнага боку зараз дзейнічае групоўка сілавых ведамстваў агульнай колькасцю больш чым 11 тыс. вайскоўцаў. З боку Украіны за год учынена каля 60 правакацый, з якіх 20 звязаны з залётам беспілотнікаў на беларускую тэрыторыю.
Падчас дакладу былі абазначаны прыярытэтныя задачы для органаў пагранічнай службы на 2026 год. У прыватнасці, будзе прадоўжана нарошчванне сістэмы размяшчэння сіл. Плануецца пабудаваць яшчэ пяць комплексаў пагранічных застаў на ўкраінскім напрамку, столькі ж было ўзведзена ў 2025 годзе. Работа вядзецца і ў рамках дзяржпраграмы на найбліжэйшыя пяць гадоў.