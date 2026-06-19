3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
"Мы ўздзейнічаем на душы і сэрцы": "Цягнік Памяці" пяты раз прыбыў у Брэст
У Брэст пяты раз прыбыў "Цягнік Памяці" напярэдадні Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.
У 2026 годзе сярод юных пасажыраў - дзесяцікласнікі з усіх краін СНД. Памяць аб вялікім подзвігу прадзедаў юнакоў і дзяўчат пройдзе чырвонай ніткай у тэматыцы праекта. У праграме 13 гарадоў Беларусі і Расіі да наведвання.
Праект не толькі патрыятычны, але і культурны. Знаёмства з прамысловым патэнцыялам, знакавымі славутасцямі і мемарыяламі ў гарадах падорыць хлопцам і дзяўчатам магчымасць не толькі павандраваць, але і нават стаць аўтарам уласнага кароткаметражнага фільма.
Урачысты старт праекта адбыўся ў Брэсцкай крэпасці. Удзельнікі "Цягніка Памяці" прынеслі клятву на вернасць гістарычнай памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. Павітала ўдзельнікаў спікер Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава (гл. відэа).