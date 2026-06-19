"Мы ўздзейнічаем на душы і сэрцы": "Цягнік Памяці" пяты раз прыбыў у Брэст

У Брэст пяты раз прыбыў "Цягнік Памяці" напярэдадні Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.

У 2026 годзе сярод юных пасажыраў - дзесяцікласнікі з усіх краін СНД. Памяць аб вялікім подзвігу прадзедаў юнакоў і дзяўчат пройдзе чырвонай ніткай у тэматыцы праекта. У праграме 13 гарадоў Беларусі і Расіі да наведвання.