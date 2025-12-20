3.66 BYN
Лукашэнка: Беларусь і Расія падаюць добры прыклад і з'яўляюцца лакаматывам інтэграцыйных працэсаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Расія падаюць добры прыклад і з'яўляюцца лакаматывам інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з Прэзідэнтам РФ Уладзімірам Пуціным, піша БЕЛТА.
"Мы ўзялі такі трэнд з вамі - лакаматыў інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Нікому нічога не навязваем. Хочаце - улічвайце ў сваёй унутранай палітыцы. Не хочаце - не бярыце. Але прыклад добры, калі нехта настроены на сумесную работу, на інтэграцыю", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.