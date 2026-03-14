3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Лукашэнка: Беларусь і Разанская вобласць могуць значна дадаць у тавараабароце
Беларусь і Разанская вобласць могуць значна дадаць у тавараабароце. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам Разанскай вобласці Паўлам Малкавым, паведамляе БЕЛТА.
"Я вельмі рады, што вы сёння прыехалі. Тым больш нібыта і паказчыкі нядрэнныя. Мы за апошнія пяць гадоў у два разы павялічылі наш тавараабарот, а эканоміка заўсёды з'яўляецца асновай нашага жыцця. Мы хутка дасягнём 300 млн долараў тавараабароту. Але, вывучаючы напрамкі супрацоўніцтва з вамі, я зразумеў, што толькі паглыбляючы гэтыя напрамкі мы можам значна дадаць", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт запэўніў, што Беларусь са свайго боку выканае дамоўленасці, якія будуць дасягнуты ў ходзе візіту губернатара Разанскай вобласці. "Я хачу, каб вы разумелі: вы прыехалі ў свой родны горад. Мы заўсёды рады гасцям (хоць іх гасцямі не назавеш) з Расійскай Федэрацыі. Я хачу, каб вы былі ўпэўнены: усё, аб чым ваша дэлегацыя, якая прыбыла ў Мінск, дамовіцца з беларусамі, - прамыслоўцамі, аграрыямі, вытворцамі станкоў, пасажырскай і грузавой тэхнікі, - мы выканаем у тэрмін. Мы людзі абавязковыя, заўсёды былі такімі і застанёмся", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Разанская вобласць заўсёды славілася ў тым ліку надзейнымі ваеннымі кадрамі. "Разанскае вышэйшае ваеннае вучылішча заўсёды вельмі шмат нашых беларусаў заканчвала, і цяпер нямала іх служыць у нашых Узброеных Сілах. Такія моцныя людзі, якія клапоцяцца аб гэтай самай дэсантуры, берэтах і гэтак далей. Многія часці, якія расфарміроўваліся пасля распаду Савецкага Саюза, я захаваў як даніну павагі да гэтых людзей, якія заўсёды ішлі наперад, змагаліся, ваявалі за нашы інтарэсы", - сказаў беларускі лідар.
Тавараабарот Беларусі і Разанскай вобласці дэманстраваў рост на працягу апошніх пяці гадоў. Летась яго аб'ём склаў 279,1 млн долараў, або 106,9 % да ўзроўню 2024 года. Беларусь пастаўляла ў Разанскую вобласць плоскі пракат з нелегіраванай сталі, нафтапрадукты, рыбу, будаўнічыя дэталі з пластмас, электрычныя акумулятары і інш. Аснову імпарту склалі шлакавата, насенне рапсу, соевыя бабы, рафінаваная медзь і медныя сплавы, сталярныя будаўнічыя вырабы і іншыя віды тавараў.