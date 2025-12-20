3.66 BYN
Лукашэнка: Беларусь падтрымлівае пошук новых партнёраў ЕАЭС з ліку краін Глабальнай большасці
Беларусь падтрымлівае пошук новых партнёраў ЕАЭС з ліку краін Глабальнай большасці. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў вузкім складзе, паведамляе БЕЛТА.
Прэзідэнт абазначыў неабходнасць выпрацаваць падыходы да выбудоўвання гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з трэцімі краінамі на наступную пяцігодку. "Беларусь цалкам падтрымлівае пошук новых партнёраў з ліку дзяржаў Глабальнай большасці, прыход у тыя рэгіёны свету, дзе нас паважаюць і чакаюць", - заявіў кіраўнік дзяржавы.
У цэлым, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, пытанні парадку дня пасяджэння Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета маюць выключна практычны характар. Беларускі лідар разлічвае, што кіраўнікі дзяржаў ЕАЭС спаўна скарыстаюцца гэтай магчымасцю і адкрыта абмяркуюць усе актуальныя тэмы, а таксама прымуць рашэнні, якія забяспечаюць баланс нацыянальных і агульных інтарэсаў пры паслядоўным руху да інтэграцыйных мэт.