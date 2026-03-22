Лукашэнка дазволіў выезд грузавікоў з літоўскай рэгістрацыяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі разгледзеў зварот літоўскіх і польскіх перавозчыкаў і прыняў рашэнне аб магчымасці выезду фур на літоўскай рэгістрацыі. Аб гэтым расказаў журналістам старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімір Арлоўскі.
У лістападзе 2026 года літоўскім бокам былі прыняты недружалюбныя дзеянні ў дачыненні Беларусі і закрыты ўсе аўтадарожныя пункты пропуску на літоўска-беларускай мяжы.
У сувязі з гэтым грузавікі на літоўскай рэгістрацыі былі размешчаны на спецыяльных пляцоўках. Усяго было больш за 1 тыс. 900 грузавых транспартных сродкаў, у тым ліку цягачоў, прычэпаў і паўпрычэпаў (гл. відэа).