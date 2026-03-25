Лукашэнка і Кім Чэн Ын падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Беларуссю і КНДР

26 сакавіка завяршыўся візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Карэйскую Народна-Дэмакратычную Рэспубліку. Прэзідэнта Беларусі асабіста праводзіў Старшыня КНДР Кім Чэн Ын.

А за некалькі гадзін да гэтага адбыўся гістарычны момант. Аляксандр Лукашэнка і Лідар КНДР падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Беларуссю і КНДР. Фундаментальны дакумент адлюстроўвае новыя рэаліі ў адносінах паміж дзвюма краінамі (гл. відэа).

