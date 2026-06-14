Лукашэнка і Лаўроў абмеркавалі ў Палацы Незалежнасці саюзны парадак дня і міжнароднае становішча

Сяргей Лаўроў прыбыў у Мінск з рабочым візітам. Ключавыя тэмы - глабальная сітуацыя і каардынацыя сумесных дзеянняў на знешнепалітычным кірунку.

"Амаль штодня маем зносіны (з Прэзідэнтам РФ Уладзімірам Пуціным - заўв. рэд.). У найбліжэйшы час мы дамовіліся, што сустрэнемся і абмяркуем тыя праблемныя пытанні, якія, магчыма, нас датычацца. Дамоўленасць у нас адна: калі ўрады нешта не вырашаюць, то гэта застаецца ва ўвазе двух прэзідэнтаў. Мы гэтым шляхам ідзём", - заявіў беларускі лідар.