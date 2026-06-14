3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Лукашэнка і Лаўроў абмеркавалі ў Палацы Незалежнасці саюзны парадак дня і міжнароднае становішча
Маючыя адбыцца перамовы лідараў Беларусі і Расіі, саюзны парадак дня і міжнароднае становішча - пра гэта ішла размова ў Палацы Незалежнасці 15 чэрвеня на сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым.
Сяргей Лаўроў прыбыў у Мінск з рабочым візітам. Ключавыя тэмы - глабальная сітуацыя і каардынацыя сумесных дзеянняў на знешнепалітычным кірунку.
"Амаль штодня маем зносіны (з Прэзідэнтам РФ Уладзімірам Пуціным - заўв. рэд.). У найбліжэйшы час мы дамовіліся, што сустрэнемся і абмяркуем тыя праблемныя пытанні, якія, магчыма, нас датычацца. Дамоўленасць у нас адна: калі ўрады нешта не вырашаюць, то гэта застаецца ва ўвазе двух прэзідэнтаў. Мы гэтым шляхам ідзём", - заявіў беларускі лідар.
Беларускі лідар адзначыў, што яму вельмі прыемна сустрэцца з Сяргеем Лаўровым, ён чакаў гэтай сустрэчы (гл. відэа).