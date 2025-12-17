Лукашэнка: Калі б гэта залежыла толькі ад Трампа, вайна ва Украіне даўно б скончылася

У ЗША паказалі фрагмент эксклюзіўнага інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі амерыканскаму тэлеканалу Newsмax TV. Ахоп гэтага медыя складае 60 млн хатніх гаспадарак Амерыкі.

Ключавыя пытанні ад журналісткі са Злучаных Штатаў: як беларускі лідар ацэньвае палітыку Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і што думае наконт стратэгіі нацбяспекі Амерыкі; сітуацыя ў Венесуэле (што адбываецца, як быць з непрызнаннем выбараў з боку ЗША); украінскі трэк: калі атрымаецца вырашыць канфлікт, што Прэзідэнт Беларусі раіў Трампу ў размове перад Аляскай і чаму еўрапейская пазіцыя ў гэтым пытанні не мае перспектывы.

Журналістка Грэта Ван Састэрэн задала пытанне Прэзідэнту Беларусі: калі Дональд Трамп такі магутны, калі ў яго атрымаецца вырашыць канфлікт ва Украіне?

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што калі б гэтае пытанне залежыла толькі ад Трампа, то вайна даўно б скончылася.

"Тут яшчэ два варагуючыя бакі - Расія і Украіна. Ну і нас жа туды яшчэ далучылі - Беларусь. Мы мяжуем з гэтым канфліктам, і нам таксама неабыякава, як там будуць развівацца падзеі і чым гэта скончыцца. Гэта шматбаковы працэс. І адзін Трамп гэтае пытанне не вырашыць", - адзначыў беларускі лідар.

"Я з ім размаўляў па тэлефоне перад Аляскай, калі ён сустракаўся з Пуціным. Я яму прама сказаў, што гэта не кароткі перыяд. Трэба настроіцца на цяжкую працу. З наскоку, як у нас гавораць, вырашыць гэтую праблему не атрымаецца. Так яно і адбываецца. Я тады параіў яму, каб ён прыклаў усе намаганні, каб дамовіцца з Расіяй спыніць вайну. Стральбу трэба спыніць на фронце і спыніць усякі рух у напрамку вайны. А калі няма стральбы, калі не гінуць людзі, пра што Трамп пастаянна гаворыць, тады можна размаўляць і месяц, і два, і гады", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт прывёў прыклад, што мірны дагавор паміж СССР і Японіяй не заключаны дагэтуль, але гэта не перашкаджае краінам супрацоўнічаць на працягу дзесяцігоддзяў.

"Таму галоўнае сёння - спыніць бойню, каб не гінулі людзі. Людзі не гінуць - тады сядзіце і дамаўляйцеся. І тэрытарыяльна, і яшчэ неяк", - заявіў беларускі лідар.

"Падкрэсліваю, зрабіць трэба так, каб у Расіі не было насцярожанасці ў гэтым плане, трэба зрабіць усё, каб Украіна і яе армія не пераўзбройвалася ў гэты час, каб амерыканцы не пастаўлялі туды зброю разам з еўрапейцамі", - адзначыў ён.

Аляксандр Лукашэнка лічыць важным "замарозіць гэты канфлікт ад пачатку да канца".

Ён нагадаў пра тое, як у Мінску ў 2015 годзе дасягнулі мірных дамоўленасцяў па Украіне.

"Калі б тады еўрапейцы не занялі дурную пазіцыю… А яны хацелі зрабіць так, каб ва ўкраінцаў, як потым Меркель (экс-канцлер Германіі Ангела Меркель. - Заўв. рэд.) заявіла, быў час пераўзброіцца і даць адпор Расіі. Аказваецца, не наконт міру прыехалі сюды дамаўляцца, а аб будучай вайне. Дагавор тады быў заключаны. Пасрэднікамі, можна сказаць, былі еўрапейцы - Германія і Францыя. Чым гэта скончылася? Нічым. Я тады прапаноўваў, што ў гэтую кампанію трэба ўключыць амерыканцаў, без Амерыкі ніякага там міру не будзе. Калі б тады былі рэалізаваны пагадненні, дасягнутыя тут, у Мінску, вайны б не было", - сказаў Прэзідэнт.