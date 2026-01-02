3.71 BYN
Лукашэнка катэгарычна асудзіў акт амерыканскай агрэсіі супраць Венесуэлы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка катэгарычна асуджае акт амерыканскай агрэсіі супраць Венесуэлы, заявіла прэс-сакратар беларускага лідара Наталля Эйсмант, паведамляе БЕЛТА.
"Прэзідэнт Беларусі КАТЭГАРЫЧНА АСУДЖАЕ акт амерыканскай агрэсіі супраць Венесуэлы. Пра наступствы Аляксандр Лукашэнка гаварыў зусім нядаўна ў інтэрв'ю якраз амерыканскім журналістам. У прыватнасці, пра тое, што "гэта будзе другі В'етнам". І амерыканцам ён не патрэбен", - сказала прэс-сакратар.