Лукашэнка - хакеістам "Дынама": Вы сапраўды заслужылі імя народнай каманды
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хакеісты "Дынама-Мінск" заслужылі званне народнай каманды. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, наведваючы трэніроўку хакейнай каманды, якая рыхтуецца да выступлення ў другім раўндзе плэй-оф КХЛ, паведамляе БЕЛТА.
"Усё, што трэба, мы гатовы для вас зрабіць. Гэта не дабрачыннасць. Таму што вы сапраўды заслужылі імя народнай каманды. Вас любяць не толькі ў Мінску, але па ўсёй Беларусі. Гэта вялікая справа", - заявіў кіраўнік дзяржавы.
"Дзякуй вам за першы раўнд. Гэта толькі пачатак", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.