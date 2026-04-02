Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка - хакеістам "Дынама": Вы сапраўды заслужылі імя народнай каманды

Выява

Хакеісты "Дынама-Мінск" заслужылі званне народнай каманды. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, наведваючы трэніроўку хакейнай каманды, якая рыхтуецца да выступлення ў другім раўндзе плэй-оф КХЛ, паведамляе БЕЛТА.

"Усё, што трэба, мы гатовы для вас зрабіць. Гэта не дабрачыннасць. Таму што вы сапраўды заслужылі імя народнай каманды. Вас любяць не толькі ў Мінску, але па ўсёй Беларусі. Гэта вялікая справа", - заявіў кіраўнік дзяржавы.

"Дзякуй вам за першы раўнд. Гэта толькі пачатак", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Разделы:

Прэзідэнт