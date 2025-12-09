Лукашэнка - кіраўніку СК Расіі: Вы сапраўдны сябар беларускага народа

"Ваш візіт у Беларусь я заўсёды расцэньваю як вельмі важны. І наша з Вамі сустрэча, і Ваш візіт да мяне - гэта не толькі візіт ветлівасці, як дыпламаты кажуць. Хоць не без гэтага. Ёсць пра што пагаварыць, абмеркаваць пытанні. Мы з вамі прытрымліваемся адной лініі, адной пазіцыі. У нас ніколі не было разыходжанняў пры ацэнцы ні ўнутраных, ні знешніх фактараў існавання Расіі, Беларусі. Таму для мяне вельмі важна, што Вы хоць на некалькі хвілін, але зазірняце да мяне і мы зможам зверыць гадзіннікі. Для мяне гэта, падкрэсліваю, вельмі важна. Вы сапраўдны не толькі мой сябар, але і нашага беларускага народа", - сказаў кіраўнік дзяржавы.