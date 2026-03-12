Лукашэнка: Малако зараз прыбытковае, трэба і ялавічыну зрабіць такой жа рэнтабельнай

Развіццё аграрнай сферы і ў цэлым Дрыбінскага раёна. Прэзідэнт 13 сакавіка працаваў у Магілёўскай вобласці. Мэта - вырашыць пытанні аднаго з самых аддаленых куткоў краіны. Паглядзець на тое, як захоўваецца парадак у цэлым, і, вядома, як развіваецца жывёлагадоўля, якая дае і працу, і прыбытак. Абмеркавалі дэталі і на малочна-таварным комплексе, і на племянным заводзе. Абслугоўванне комплексаў, камфорт для статка - усё гэта ў выніку выяўляецца ў канкрэтных лічбах заробкаў (гл. відэа).