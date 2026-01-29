Лукашэнка: Мы ганарымся тым, што ў нас ёсць разумныя людзі і высокія тэхналогіі

Тэхналогіі, якімі валодаюць адзінкі. Беларусь пашырае свае магчымасці ў сферы мікраэлектронікі - новая ўнікальная вытворчасць 30 студзеня адкрыта на сталічным "Планары". Сімвалічны старт выпуску тэхналагічнай прадукцыі даў Прэзідэнт. І гэта новы кіраўнік у гісторыі прадпрыемства.

Беларускі холдынг - вядомы гулец у галіне электроннай прамысловасці сусветнага маштабу. Лінейка выпускаемых вырабаў шырокая - ад оптыка-механічнага да зборачнага абсталявання для мікраэлектронікі. Гэта сэрца галіны, асновы якой былі закладзены яшчэ ў Савецкім Саюзе. Нават у самыя няпростыя поры Беларусь захавала школу і вытворчыя пляцоўкі. І сёння ва ўмовах эканамічнага ціску гэта крытычна важныя ноу-хау, якія забяспечваюць нам тэхналагічны суверэнітэт. Аляксандр Лукашэнка падкрэслівае: дзяржава заўсёды падтрымае высокатэхналагічныя прадпрыемствы, але важна вырабляць запатрабаваны прадукт (гл. відэа).