Лукашэнка: Мы жывём пад эканамічным націскам усю суверэнную гісторыю - гэта цана незалежнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Жыццё пад санкцыямі - гэта цана незалежнасці беларускай дзяржавы. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у Пасланні беларускаму народу і парламенту, піша БЕЛТА.
"Мы жывём пад палітычным, эканамічным націскам усю суверэнную гісторыю. Гэта цана незалежнасці. Як не стала СССР - так і трымаем гэты ўдар. Але працуем і выходзім з гэтага становішча, арыентуемся на знешнія рынкі. Кітай, Індыя, Расія, краіны Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі - гэтая сусветная большасць. І мы - частка гэтай сусветнай большасці", - заявіў беларускі лідар.