Лукашэнка на падставе прынцыпу гуманізму прыняў рашэнне аб памілаванні 250 асуджаных
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на аснове прынцыпу гуманізму памілаваў 250 асуджаных. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.
"Прэзідэнтам прынята рашэнне аб памілаванні шэрагу асоб, асуджаных за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. У першую чаргу кіраўнік дзяржавы традыцыйна кіраваўся прынцыпам гуманізму. І, вядома ж, улічваў звароты, якія паступілі ад маці, жонак і блізкіх асуджаных", - паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
"Таксама неабходна падкрэсліць: усе звароты да ўнясення Прэзідэнту былі падрабязна разгледжаны адпаведнай камісіяй пад кіраўніцтвам генпракурора. Пры прыняцці рашэння кіраўнік дзяржавы ўлічваў і меркаванне членаў гэтай камісіі. У выніку прынята рашэнне аб памілаванні 250 асоб. Усім ім дзяржава дае права на новую старонку ў жыцці", - сказалі ў прэс-службе.