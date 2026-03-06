3.74 BYN
Лукашэнка на прыкладзе "Мак.бай" растлумачыў, чаму беларусы могуць усё
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі прапанаваў пашырыць сетку "Мак.бай" і ў раённых цэнтрах. 8 сакавіка Аляксандр Лукашэнка прыехаў у адзін з такіх рэстаранаў, які знаходзіцца ў Першым нацыянальным гандлёвым доме.
Пункт адкрылі ў канцы 2025 года, ён размешчаны на першым паверсе гандлёвага цэнтра. Прастора разлічана на 139 пасадачных месцаў. Як і ў іншых рэстаранах сеткі "Мак.бай", тут укаранёны ўсе ключавыя інавацыі: кіёскі самаабслугоўвання, лічбавыя меню-борды, інтэрактыўная гульнявая зона для дзяцей, раздзеленыя зоны прыёму і выдачы заказаў. А галоўнае - усё рыхтуецца з айчынных прадуктаў (гл. відэа).