Лукашэнка на УНС назваў героем камбайнера, які намалаціў падчас уборачнай 8 тыс. т збожжавых

Кіраўнік дзяржавы, гаворачы пра будучае развіццё сельскай гаспадаркі ў краіне, асабліва адзначыў заслугі аднаго з удзельнікаў УНС - механізатара прадпрыемства "Кухчыцы" Паўла Шуцілу, які падчас сёлетняй уборачнай кампаніі намалаціў 8 тыс. т збожжа, што з'яўляецца абсалютным рэкордам у краіне. Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што ў той час, калі ён кіраваў сельгаспрадпрыемствам, там збіралі каля 3-4 тыс. т збожжавых. А тут адзін чалавек намалаціў 8 тыс. т! Заслугам механізатара апладзіравала ўся зала.