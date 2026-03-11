3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Лукашэнка накіраваў спачуванне Султану Амана ў сувязі са смерцю намесніка прэм'ер-міністра
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Султану Амана Хайсаму бен Тарэку Аль Саіду ў сувязі са смерцю намесніка прэм'ер-міністра па справах Савета Міністраў Султаната Аман Саіда Фахада бен Махмуда Аль Саіда, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што шматгадовая дзейнасць намесніка прэм'ер-міністра стала важнейшай перадумовай сучаснага палітычнага і сацыяльна-эканамічнага росту Султаната Аман.
"Саід Фахад бен Махмуд Аль Саід унёс значны ўклад ва ўмацаванне дзяржаўных інстытутаў, паскарэнне мадэрнізацыі і паступальнага прагрэсу Амана, а таксама ў развіццё канструктыўнага міжнароднага супрацоўніцтва, у тым ліку з Рэспублікай Беларусь", - гаворыцца ў спачуванні.
"Мне давялося асабіста сустракацца з гэтым выдатным дзяржаўным дзеячам, які па праве карыстаўся глыбокай павагай як на сваёй радзіме, так і за яе межамі. Назаўсёды захаваю самыя цёплыя ўспаміны аб яго мудрасці, дальнабачнасці і шчырай адданасці Аману", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі выказаў Султану Амана і ўсяму народу султаната словы спагады і падтрымкі ў гэты журботны час: "Упэўнены, што светлая памяць аб Яго Высокасці і яго служэнні Айчыне назаўсёды застанецца ў гісторыі краіны".