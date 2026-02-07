3.73 BYN
Лукашэнка накіраваў спачуванні кіраўніцтву Пакістана ў сувязі з тэрактам у мячэці Ісламабада
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванні Прэзідэнту Ісламскай Рэспублікі Пакістан Асіфу Алі Зардары і прэм'ер-міністру Шахбазу Шарыфу ў сувязі з тэрактам у мячэці Ісламабада ў час пятнічнай малітвы, у выніку чаго загінула і атрымала раненні вялікая колькасць мірных грамадзян.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што народ Беларусі ўспрыняў гэта паведамленне з глыбокім болем. "Упэўнены, што ўсе вінаватыя ў гэтым жудасным злачынстве панясуць адпаведнае іх учынку пакаранне", - гаворыцца ў спачуванні Асіфу Алі Зардары.
Аляксандр Лукашэнка ў спачуванні Шахбазу Шарыфу пацвердзіў салідарнасць Беларусі з Пакістанам, які рашуча змагаецца з усімі формамі тэрарызму і рэлігійнага экстрэмізму.
Прэзідэнт ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста выказаў спачуванні ўсім жыхарам Пакістана, папрасіў перадаць словы падтрымкі родным і блізкім загінуўшых, пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым.