Лукашэнка накіраваў віншаванне беларускім біятланістам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чацвёрты этап Кубка Садружнасці па біятлоне ў Раўбічах беларусы ярка завяршылі перамогай у змяшанай эстафеце. Віншаванні Антону Смольскаму, Сцяпану Данілаву, Ганне Соле і Дзінары Смольскай накіраваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
"Дарагія сябры! Віншую з цудоўнай перамогай, якую мы чакалі і якую вы нам падарылі. Выйгралі ўпэўнена, ярка, па-чэмпіёнску. Малайцы! Дзякую ўсім арганізатарам этапу Кубка Садружнасці ў Раўбічах!" - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што арганізацыя этапу ў Раўбічах была вышэй, чым на этапах Кубка свету. Падзякаваў кіраўнік дзяржавы і расіянам за дапамогу ў арганізацыі такога падарунку для ўсіх аматараў біятлона ў Беларусі.