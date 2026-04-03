Лукашэнка накіраваў віншаванні Мін Аун Хлайну з абраннем на пасаду Прэзідэнта М'янмы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларусаў і сябе асабіста накіраваў віншаванні Мін Аун Хлайну з абраннем на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Саюз М'янма. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Перакананы, што багаты вопыт дзяржаўнага дзеяча, прафесійныя і асабістыя якасці дадуць Вам магчымасць паспяхова ажыццяўляць кіраўніцтва М'янмай, забяспечваць стабільнасць і сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў актыўную дынаміку беларуска-м'янманскіх адносін, якая назіралася ўвесь 2025 год. Паводле яго слоў, візіты, што адбыліся на вышэйшым і высокім узроўнях, кантакты на міжнародных пляцоўках, двухбаковыя мерапрыемствы і падпісаныя дакументы адкрылі перспектывы для пашырэння ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, гуманітарнай і іншых сферах.
Прэзідэнт пацвердзіў нацэленасць Беларусі на рэалізацыю дасягнутых дамоўленасцей для далейшага ўмацавання сувязей з М'янмай. Кіраўнік дзяржавы таксама выказаў надзею на новыя сустрэчы для абмеркавання прыярытэтных пытанняў парадку дня.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Мін Аун Хлайну добрага здароўя і паспяховых вынікаў у яго адказнай дзейнасці на карысць М'янмы і яе грамадзян.