Лукашэнка накіраваў віншаванні Мін Аун Хлайну з абраннем на пасаду Прэзідэнта М'янмы

"Перакананы, што багаты вопыт дзяржаўнага дзеяча, прафесійныя і асабістыя якасці дадуць Вам магчымасць паспяхова ажыццяўляць кіраўніцтва М'янмай, забяспечваць стабільнасць і сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў актыўную дынаміку беларуска-м'янманскіх адносін, якая назіралася ўвесь 2025 год. Паводле яго слоў, візіты, што адбыліся на вышэйшым і высокім узроўнях, кантакты на міжнародных пляцоўках, двухбаковыя мерапрыемствы і падпісаныя дакументы адкрылі перспектывы для пашырэння ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, гуманітарнай і іншых сферах.

Прэзідэнт пацвердзіў нацэленасць Беларусі на рэалізацыю дасягнутых дамоўленасцей для далейшага ўмацавання сувязей з М'янмай. Кіраўнік дзяржавы таксама выказаў надзею на новыя сустрэчы для абмеркавання прыярытэтных пытанняў парадку дня.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Мін Аун Хлайну добрага здароўя і паспяховых вынікаў у яго адказнай дзейнасці на карысць М'янмы і яе грамадзян.