Лукашэнка накіраваў віншаванні з 80-гадовым юбілеем Уладзіміру Гасцюхіну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні народнаму артысту Беларусі Уладзіміру Гасцюхіну з 80-годдзем. Пра гэта інфармуе БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Вы па праве належыце да плеяды вялікіх майстроў экрана і сцэны, - гаворыцца ў віншаванні. - Дзякуючы высокаму акцёрскаму майстэрству і невычэрпнай энергіі Вы здолелі стварыць мноства незабыўных вобразаў мужных і моцных духам людзей, якія сталі па-сапраўднаму блізкімі і любімымі для беларускага гледача".
Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што талент народнага артыста яшчэ доўгія гады будзе служыць крыніцай натхнення і маральным арыенцірам для новых пакаленняў артыстаў.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Гасцюхіну моцнага здароўя, бадзёрасці духу, міру і дабра.