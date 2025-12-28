3.72 BYN
Лукашэнка напярэдадні Новага года падпісаў указ аб памілаванні 22 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка напярэдадні Новага года падпісаў указ, на падставе якога памілаваны 22 чалавекі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.
З гэтай колькасці 20 чалавек былі асуджаны за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Сярод памілаваных 15 жанчын і 7 мужчын, у 11 чалавек ёсць непаўналетнія дзеці.
Усе яны звярнуліся на імя кіраўніка дзяржавы з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі віну і раскаяліся ва ўчыненым.
Рашэнне аб памілаванні Прэзідэнт прыняў з гуманітарных меркаванняў і ў інтарэсах сем'яў, а таксама з улікам станоўчых характарыстык памілаваных асоб.