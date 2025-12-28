Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка напярэдадні Новага года падпісаў указ аб памілаванні 22 чалавек

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка напярэдадні Новага года падпісаў указ, на падставе якога памілаваны 22 чалавекі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.

З гэтай колькасці 20 чалавек былі асуджаны за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Сярод памілаваных 15 жанчын і 7 мужчын, у 11 чалавек ёсць непаўналетнія дзеці.

Усе яны звярнуліся на імя кіраўніка дзяржавы з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі віну і раскаяліся ва ўчыненым.

Рашэнне аб памілаванні Прэзідэнт прыняў з гуманітарных меркаванняў і ў інтарэсах сем'яў, а таксама з улікам станоўчых характарыстык памілаваных асоб.

Разделы:

Прэзідэнт