Лукашэнка: Нашы пагранічнікі пастаянна ў баявой гатоўнасці

Прэзідэнт Беларусі зацвердзіў рашэнні на ахову дзяржаўнай мяжы. Гэта традыцыйная штогадовая працэдура.

У Палацы Незалежнасці з дакладамі аб актуальным становішчы на межах - старшыня Дзяржпагранкамітэта і начальнік Генштаба Узброеных Сіл. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што спакайней не становіцца, і зваротнай тэндэнцыі мы пакуль не бачым. Таму рашэнне на ахову дзяржмяжы сёння актуальна як ніколі (гл. відэа).

