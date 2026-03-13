Лукашэнка: Няўхільнае прытрымліванне Канстытуцыі дазваляе Беларусі стабільна развівацца
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём Канстытуцыі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Дасягненні апошніх дзесяцігоддзяў, якія вызначылі аблічча сучаснай Беларусі - моцнай, паспяховай, накіраванай у будучыню, абумоўлены рэалізацыяй замацаваных у Асноўным Законе фундаментальных прынцыпаў, - гаворыцца ў віншаванні. - У Канстытуцыі закладзены вялікі сэнс - адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту з'яўляецца народ, з'яднаны важнейшымі духоўна-маральнымі каштоўнасцямі, якія дасталіся нам ад продкаў".
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на аснове Канстытуцыі выбудавана нацыянальная прававая сістэма, забяспечваецца прававая абароненасць кожнага чалавека. "Няўхільнае прытрымліванне прадпісанняў Асноўнага Закона дае магчымасць нам стабільна развівацца і ўпэўнена ісці наперад, нягледзячы на складанасць геапалітычнай абстаноўкі. Перакананы, так будзе і ў далейшым", - падкрэсліў ён.
Прэзідэнт сардэчна пажадаў усім здароўя, дабра і новых здзяйсненняў у імя Айчыны: "Няхай гэта свята стане напамінам аб адказнасці перад будучымі пакаленнямі за мір і дабрабыт роднай краіны".
Віншаванне Прэзідэнта з Днём Канстытуцыі
Дарагія суайчыннікі!
Віншую вас з Днём Канстытуцыі.
Дасягненні апошніх дзесяцігоддзяў, якія вызначылі аблічча сучаснай Беларусі - моцнай, паспяховай, накіраванай у будучыню, абумоўлены рэалізацыяй замацаваных у Асноўным Законе фундаментальных прынцыпаў.
У Канстытуцыі закладзены вялікі сэнс - адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту з'яўляецца народ, з'яднаны важнейшымі духоўна-маральнымі каштоўнасцямі, якія дасталіся нам ад продкаў.
На аснове Канстытуцыі выбудавана нацыянальная прававая сістэма, забяспечваецца прававая абароненасць кожнага чалавека.
Няўхільнае прытрымліванне прадпісанняў Асноўнага Закона дае магчымасць нам стабільна развівацца і ўпэўнена ісці наперад, нягледзячы на складанасць геапалітычнай абстаноўкі. Перакананы, так будзе і ў далейшым.
Няхай гэта свята стане напамінам аб адказнасці перад будучымі пакаленнямі за мір і дабрабыт роднай краіны.
Сардэчна жадаю ўсім здароўя, дабра і новых здзяйсненняў у імя Айчыны.
Аляксандр Лукашэнка,
15 сакавіка 2026 года.