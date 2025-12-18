Лукашэнка ўнёс прапанову шырэй задзейнічаць Канстытуцыйны Суд у заканадаўчай рабоце

Старшынёй Канстытуцыйнага Суда Беларусі абраны Сяргей Сівец. "Вялікая падзея ў жыцці чалавека. Тым больш маладога чалавека, якога мы ўзнімаем на такую вышыню. І вельмі спадзяемся, што ён будзе годным прадстаўніком і старшынёй Канстытуцыйнага Суда. Я думаю, вы знойдзеце агульную мову з нашымі суддзямі Канстытуцыйнага Суда. Гэта высокакваліфікаваныя спецыялісты. І, размаўляючы напярэдадні з Наталляй Іванаўнай (старшынёй Савета Рэспублікі Наталляй Качанавай. - Заўв. БЕЛТА) я прасіў, каб яна і Ігару Пятровічу (старшыні Палаты прадстаўнікоў Ігару Сергеенку. - Заўв. БЕЛТА) перадала маю просьбу, што там лепшыя і наймацнейшыя нашы прававеды, таму іх трэба шырэй выкарыстоўваць у рабоце па фарміраванні нашых законаў, заканадаўства ў цэлым", - сказаў кіраўнік дзяржавы.