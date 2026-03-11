3.73 BYN
Лукашэнка падпісаў закон "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў закон "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні". Аб гэтым інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Падрыхтоўка гэтага прававога акта была абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення адносін у галіне пітнога водазабеспячэння і ўрэгулявання на ўзроўні закона пытанняў прыёму, транспарціроўкі, ачысткі і ўмоў, неабходных для скіду сцёкавых вод.
Дакумент прадугледжвае стварэнне дзяржаўнага рэестра сістэм пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, а таксама вызначэнне звестак, якія падлягаюць уключэнню ў гэты рэестр.
Ураду прадастаўляюцца паўнамоцтвы на ўстанаўленне парадку карыстання цэнтралізаванымі сістэмамі пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, аказання паслугі па транспарціроўцы сцёкавых вод.
Для забеспячэння пітной вадой у выпадках спынення або абмежавання яе падачы прадугледжваецца магчымасць бурэння часовых свідравін.
Акрамя таго, законам прадугледжваюцца мерапрыемствы па ахове крыніц пітнога водазабеспячэння цэнтралізаваных сістэм, а таксама абавязак распрацоўкі праграм вытворчага кантролю бяспекі пітной вады і штогадовай інвентарызацыі сістэм водазабеспячэння, водаадвядзення.
Умовы прыёму сцёкавых вод абанентаў у цэнтралізаваныя сістэмы водаадвядзення, у тым ліку ўстанаўленне дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў у іх саставе, вызначаюцца выканкамамі.