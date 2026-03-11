news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f55283c-5a9f-4bf8-bf0f-ef53ae539a16/conversions/522f457c-1ced-4366-a4fc-f63cb88901f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f55283c-5a9f-4bf8-bf0f-ef53ae539a16/conversions/522f457c-1ced-4366-a4fc-f63cb88901f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f55283c-5a9f-4bf8-bf0f-ef53ae539a16/conversions/522f457c-1ced-4366-a4fc-f63cb88901f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f55283c-5a9f-4bf8-bf0f-ef53ae539a16/conversions/522f457c-1ced-4366-a4fc-f63cb88901f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў закон "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні". Аб гэтым інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Падрыхтоўка гэтага прававога акта была абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення адносін у галіне пітнога водазабеспячэння і ўрэгулявання на ўзроўні закона пытанняў прыёму, транспарціроўкі, ачысткі і ўмоў, неабходных для скіду сцёкавых вод.

Дакумент прадугледжвае стварэнне дзяржаўнага рэестра сістэм пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, а таксама вызначэнне звестак, якія падлягаюць уключэнню ў гэты рэестр.

Ураду прадастаўляюцца паўнамоцтвы на ўстанаўленне парадку карыстання цэнтралізаванымі сістэмамі пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, аказання паслугі па транспарціроўцы сцёкавых вод.

Для забеспячэння пітной вадой у выпадках спынення або абмежавання яе падачы прадугледжваецца магчымасць бурэння часовых свідравін.

Акрамя таго, законам прадугледжваюцца мерапрыемствы па ахове крыніц пітнога водазабеспячэння цэнтралізаваных сістэм, а таксама абавязак распрацоўкі праграм вытворчага кантролю бяспекі пітной вады і штогадовай інвентарызацыі сістэм водазабеспячэння, водаадвядзення.