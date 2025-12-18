Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка падтрымаў прапанову аб куратарстве партыямі асобных кірункаў у развіцці краіны

Прэзідэнт Беларусі, Старшыня VII Усебеларускага народнага сходу падтрымаў прапанову, каб палітычныя партыі курыравалі тыя або іншыя кірункі ў развіцці краіны, піша БЕЛТА.

З адпаведнай прапановай на пасяджэнні УНС выступіў старшыня Ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.

"Мы падумаем разам з кіраўнікамі партый, які з кірункаў магла б партыйная арганізацыя курыраваць. Добрая прапанова. Я абсалютна за гэта", - сказаў Прэзідэнт.

