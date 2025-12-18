3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Лукашэнка падтрымаў прапанову аб куратарстве партыямі асобных кірункаў у развіцці краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лукашэнка падтрымаў прапанову аб куратарстве партыямі асобных кірункаў у развіцці краіныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37752198-897b-4836-9356-9684d5c7d110/conversions/dae0c04d-2917-462c-ab76-e61ba77cb70f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37752198-897b-4836-9356-9684d5c7d110/conversions/dae0c04d-2917-462c-ab76-e61ba77cb70f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37752198-897b-4836-9356-9684d5c7d110/conversions/dae0c04d-2917-462c-ab76-e61ba77cb70f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37752198-897b-4836-9356-9684d5c7d110/conversions/dae0c04d-2917-462c-ab76-e61ba77cb70f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі, Старшыня VII Усебеларускага народнага сходу падтрымаў прапанову, каб палітычныя партыі курыравалі тыя або іншыя кірункі ў развіцці краіны, піша БЕЛТА.
З адпаведнай прапановай на пасяджэнні УНС выступіў старшыня Ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
"Мы падумаем разам з кіраўнікамі партый, які з кірункаў магла б партыйная арганізацыя курыраваць. Добрая прапанова. Я абсалютна за гэта", - сказаў Прэзідэнт.