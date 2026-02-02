3.73 BYN
Лукашэнка папярэджвае: Цягнуць на плячах Віцебскую вобласць ніхто не будзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Патрэбен пакрокавы антыкрызісны план. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Віцебскай вобласці 3 лютага ў цэнтры ўвагі ў Палацы Незалежнасці.
У рэгіёне з нядаўніх часоў новы кіраўнік. Прэзідэнт адзначыў, што ў Віцебску на нарадзе яшчэ 3 месяцы таму акрэслілі канкрэтныя праблемы. Надышоў час ацаніць рэальную сітуацыю і зразумець, ці ёсць станоўчы эфект.
Лукашэнка: Патрэбен антыкрызісны план
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Віцебску на нарадзе жорстка акрэслілі кола праблем, якія не вырашаліся гадамі, пераходзілі па спадчыне ад аднаго губернатара да другога і ў рэшце ператварыліся ў сістэмныя. Таксама дамовіліся, што да новага года кіраўніцтва рэгіёна прыме аператыўныя меры па навядзенні парадку (падрабязнасці ў відэа).