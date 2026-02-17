3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Лукашэнка пацвердзіў мэту выйсці на тавараабарот з Зімбабвэ ў 100 млн долараў праз некалькі гадоў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў арыенцір на дасягненне за найбліжэйшыя гады тавараабароту з Зімбабвэ памерам 100 млн долараў. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы са старшынёй Сената Зімбабвэ Мейбл Мемары Чынамонай, паведамляе БЕЛТА.
"Што датычыцца адносін Беларусі з Зімбабвэ, тут практычна няма ніякіх праблем. Трэба проста ісці нашай дарожнай картай, якая выпрацавана, і рэалізоўваць тыя мерапрыемствы, якія вызначаны гэтым планам. Мы ў гэтых адносінах будзем рабіць усё, што паабяцалі. Вельмі важна для нашага супрацоўніцтва, каб парламентарыі, сенатары ажыццяўлялі кантроль за рэалізацыяй дасягнутых пагадненняў. Як у вас у Зімбабвэ, так і ў нас. Таму ў нас вялікі аб'ём работы, каб выйсці праз пару гадоў на тавараабарот звыш 100 млн долараў, як мы і дамаўляліся", - сказаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы ў цэлым падкрэсліў, што ў адносінах Беларусі і Зімбабвэ важна падключыць элемент парламенцкага супрацоўніцтва.
Мейбл Мемары Чынамона ў сваю чаргу падзякавала за магчымасць сустрэцца з кіраўніком беларускай дзяржавы і абмеркаваць розныя напрамкі двухбаковага супрацоўніцтва.
"Вы нашы сябры. Як вы маглі б да мяне не прыйсці? - заўважыў на гэта Аляксандр Лукашэнка. - Вы для нас вельмі шмат зрабілі ў Афрыцы. І ваш Прэзідэнт з'яўляецца самым лепшым прапагандыстам і агітатарам у Афрыцы нашага супрацоўніцтва і нашага вопыту. Гэта прывяло да таго, што многія дзяржавы Афрыкі просяць нас аб супрацоўніцтве і прапаноўваюць той шлях, які мы прайшлі з Зімбабвэ. Мы гатовы з вамі ў гэтых адносінах дзейнічаць, але нам вельмі патрэбная ваша парада".
Па выніках 2025 года тавараабарот паміж Беларуссю і Зімбабвэ склаў больш чым 26 млн долараў. У аснове беларускага экспарту - машыны і механізмы для ўборкі і абмалоту сельскагаспадарчых культур, трактары і седлавыя цягачы, грузавыя аўтамабілі, прычэпы і паўпрычэпы. Важна адзначыць, што ў папярэднія гады тавараабарот паміж дзвюма краінамі дасягаў і істотна большых значэнняў.