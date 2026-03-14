Лукашэнка павіншаваў Арыну Сабаленку з перамогай на тэнісным турніры ў Індыян-Уэлсе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў тэнісістку Арыну Сабаленку з перамогай на турніры WTA-1000 у амерыканскім Індыян-Уэлсе (BNP Paribas Open), паведаміў Telegram-канал "Пул першага".
"Панядзелак пачаўся з добрых спартыўных навін. Арына Сабаленка ўпершыню ў кар'еры перамагла на турніры ў Індыян-Уэлсе. Прэзідэнт накіраваў віншаванне", - гаворыцца ў паведамленні.
15 сакавіка ў вырашальным паядынку лідар сусветнага рэйтынгу перайграла трэцюю ракетку планеты казахстанскую тэнісістку Алену Рыбакіну - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).