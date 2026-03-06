3.74 BYN
"Пяшчотныя і моцныя, уважлівыя і клапатлівыя" - Лукашэнка павіншаваў беларусак са святам 8 Сакавіка
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчынніц са святам 8 Сакавіка. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цудоўнае свята 8 Сакавіка напоўнена прыемнымі эмоцыямі. "Яно надыходзіць разам з вясной, абуджаючы ў сэрцах пачуцці захаплення і ўдзячнасці, якія мы дорым вам, дарагія жанчыны - пяшчотныя і моцныя, уважлівыя і клапатлівыя, чароўныя і мудрыя. Вы - самае каштоўнае, што ёсць у нашым жыцці, - гаворыцца ў віншаванні. - Дзякуй за тое, што ствараеце гармонію і ўтульнасць, саграваеце сваёй цеплынёй, натхняеце нас, мужчын, на стварэнне".
У Год беларускай жанчыны Прэзідэнт пажадаў суайчынніцам шмат радасных і шчаслівых імгненняў, здзяйснення запаветных мар, любові і ўвагі блізкіх людзей.