3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Лукашэнка павіншаваў калектыў Слуцкага цукрова-рафінаднага камбіната з 60-годдзем
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў ААТ "Слуцкі цукрова-рафінадны камбінат" з 60-годдзем прадпрыемства. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што круглую дату камбінат сустракае ў статусе флагмана сваёй галіны і лепшага цукровага завода Еўразійскага эканамічнага саюза. "Вашу прадукцыю ведаюць і любяць не толькі беларусы, але і жыхары многіх краін свету", - канстатаваў Прэзідэнт.
Зыходзячы з дзяржаўных прыярытэтаў і разумеючы агульную адказнасць за вынік, камбінат аказвае падтрымку аграрыям рэспублікі на ўсіх этапах вырошчвання і ўборкі цукровых буракоў. Тым больш што вытворчасць практычна безадходная - цукровабурачныя жамерыны і мелес становяцца сыравінай для вырабу дражджэй і кармавых дабавак на даччыных прадпрыемствах.
"Не спыняючыся на дасягнутым, вы працягваеце развівацца", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт заўважыў, што за высокімі дасягненнямі стаіць добрасумленная і карпатлівая праца вялікага і дружнага калектыву.
Асаблівыя словы ўдзячнасці кіраўнік дзяржавы адрасаваў ветэранам, якія заклалі вытворчыя традыцыі, перадалі моладзі веды, вопыт і любоў да прафесіі. "Упэўнены, што і надалей вы будзеце пакараць новыя салодкія вяршыні, укараняючы ў вытворчасць самыя прарыўныя ідэі, незвычайныя навацыі і тэхналогіі", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў работнікам, ветэранам Слуцкага цукрова-рафінаднага камбіната, а таксама іх блізкім моцнага здароўя, шчасця, міру і дабрабыту.