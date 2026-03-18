Лукашэнка павіншаваў мусульман Беларусі са святам Ураза-байрам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў вернікаў мусульманскай канфесіі са святам Ураза-байрам. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гэта адно з самых ушанаваных святаў, якое сімвалізуе духоўную чысціню, захаванне традыцый, пераемнасць і непарыўнасць пакаленняў - прыярытэты, якія служаць асновай міру і згоды, аднолькава блізкія і зразумелыя людзям розных канфесій", - гаворыцца ў віншаванні.
"Мусульмане Беларусі карыстаюцца павагай за прыхільнасць строгім маральным каштоўнасцям, падтрыманне атмасферы верацярпімасці і адкрытасці, умацаванне сямейных традыцый і беражлівае стаўленне да багатай духоўнай спадчыны продкаў", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў вернікам мусульманскай канфесіі моцнага здароўя, дабра, светлай радасці і дабрабыту.