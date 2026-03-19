Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджана са святам Наўруз

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева са святам Наўруз. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэты дзень напаўняе сэрцы людзей цяплом, радасцю, шчасцем і надзеяй на светлую будучыню.

"Падзяляючы закладзеныя ў гэтым свяце ідэалы ўзаемнай павагі і канструктыўнага ўзаемадзеяння, Беларусь паслядоўна ўмацоўвае адносіны дружбы і партнёрства з Азербайджанам, - гаворыцца ў віншаванні. - Перакананы, што развіццё міждзяржаўнага дыялогу і практычнага супрацоўніцтва будзе і надалей служыць інтарэсам нашых грамадзян і падтрыманню стабільнасці ў Еўразіі".

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Ільхаму Аліеву здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў у адказнай дзейнасці, а дружалюбнаму азербайджанскаму народу - міру і згоды.

