3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Лукашэнка павіншаваў прэзідэнта Ганы з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста накіраваў віншаванне кіраўніку Ганы Джону Драмані Махаму з нагоды нацыянальнага свята - Дня Незалежнасці, перадае БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы асабліва адзначыў лідарства Джона Драмані Махамы і яго ініцыятывы па рэфармаванні сферы дзяржкіравання і эканомікі, стабілізацыі фінансавай сістэмы, паляпшэнні сацыяльнай падтрымкі і барацьбе з незаконнай здабычай прыродных рэсурсаў. "Усё гэта з'яўляецца станоўчымі фактарамі ў справе ўмацавання суверэнітэту, эканамічнай і харчовай бяспекі Ганы", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў зацікаўленасць Беларусі ў пашырэнні двухбаковых кантактаў, развіцці супрацоўніцтва ў сельскай гаспадарцы, прамысловай кааперацыі, нафтахіміі і іншых галінах узаемнай цікавасці.
"Упэўнены, паглыбленню сувязяў будзе спрыяць актывізацыя дзейнасці па рэалізацыі сумесных праектаў", - адзначыў беларускі лідар.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Ганы здароўя і поспехаў на адказнай пасадзе, а народу гэтай краіны - міру і прагрэсу.