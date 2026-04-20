3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Лукашэнка павіншаваў прэзідэнта і жыхароў Ізраіля з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Прэзідэнту Ізраіля Іцхаку Герцагу з нагоды Дня Незалежнасці, перадае БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што яўрэйскі народ мае шматвяковыя традыцыі, у тым ліку рэлігійныя і адукацыйныя, якія і сёння фарміруюць асновы ідэнтычнасці сучаснага ізраільскага грамадства.
"Менавіта на беларускай зямлі дзейнічалі вядомыя духоўныя цэнтры - іешывы, - гаворыцца ў віншаванні. - Выхадцы з нашага краю стаялі ля вытокаў Дзяржавы Ізраіль. Усё гэта збліжае абодва народы, якія прайшлі праз агульныя цяжкія выпрабаванні Другой сусветнай вайны і трагедыю халакосту".
Беларусы добра ведаюць, што такое вайна, і таму паслядоўна выступаюць за мірнае ўрэгуляванне канфліктаў, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. "Падзеі на Блізкім Усходзе выклікаюць занепакоенасць і боль у нашых сэрцах, але мы спадзяёмся на хуткае ўстанаўленне спакою ў рэгіёне", - дадаў ён.
"Па меры нармалізацыі сітуацыі Мінск гатовы пашыраць кантакты і ўзаемадзеянне ў сферах адукацыі, медыцыны, тэхналогій, сельскай гаспадаркі і турызму, - запэўніў беларускі лідар. - Перакананы, агульная гістарычная спадчына і цесныя чалавечыя сувязі будуць і ў далейшым служыць асновай канструктыўнага дыялогу паміж Беларуссю і Ізраілем".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Іцхаку Герцагу выдатнага здароўя і поспехаў, а жыхарам Ізраіля - шчаслівага жыцця і працвітання.