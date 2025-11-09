3.68 BYN
Лукашэнка павіншаваў работнікаў Мінспорту з 30-годдзем з дня яго ўтварэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў віншаванні работнікам і ветэранам Міністэрства спорту і турызму ў сувязі з 30-годдзем з дня яго ўтварэння. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Умацаванне здароўя народа, развіццё спорту вышэйшых дасягненняў і масавага фізкультурнага руху - прыярытэтныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі, рэалізацыя якіх з'яўляецца першачарговай задачай міністэрства", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сфарміраваная сістэма падрыхтоўкі спартсменаў дае магчымасць беларускім атлетам дабівацца яркіх перамог на буйнейшых міжнародных турнірах і алімпіядах. "Гэтыя дасягненні - гонар нацыі і сведчанне сілы духу беларусаў", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Асаблівыя словы ўдзячнасці Аляксандр Лукашэнка адрасаваў ветэранам - усім, хто нястомна працаваў і працуе на славу беларускага спорту, захоўваючы і прымнажаючы яго пераможныя традыцыі.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў работнікам і ветэранам Мінспорту і турызму здароўя, міру і новых здзяйсненняў у імя працвітання Радзімы.