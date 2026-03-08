3.72 BYN
Лукашэнка павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў "КБ Радар" з 20-годдзем з дня ўтварэння кампаніі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кіраўнікоў, работнікаў і ветэранаў ААТ "КБ Радар" - кіруючая кампанія холдынга "Сістэмы радыёлакацыі" з 20-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"За два дзесяцігоддзі арганізацыя стала прыкладам інавацыйнага развіцця і гарантаванай надзейнасці пры распрацоўцы шырокай лінейкі высокаэфектыўных радыёэлектронных сістэм у нашай краіне", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што прадпрыемства ўпэўнена трымае лідарскія пазіцыі па вытворчасці спецыяльнай тэхнікі, а марка "КБ Радар" з'яўляецца прызнаным знакам якасці, вядомым далёка за межамі Беларусі.
"І ўсё гэта дзякуючы прадуманай стратэгіі, прымяненню сучасных навукаёмістых рашэнняў і найвышэйшай кваліфікацыі спецыялістаў", - падкрэсліў ён.
"Упэўнены, што створаныя задзелы і вялікі вопыт даюць магчымасць калектыву з упэўненасцю глядзець у будучыню, уносячы дастойны ўклад ва ўмацаванне абараназдольнасці Рэспублікі Беларусь, развіццё эканомікі і павышэнне дабрабыту народа", - адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім работнікам моцнага здароўя, міру, дабрабыту, а прадпрыемству - новых поспехаў і працвітання.