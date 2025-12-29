3.71 BYN
Лукашэнка павіншаваў замежных лідараў з навагоднімі святамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў замежных лідараў з навагоднімі святамі. Беларускі лідар пажадаў усім добрага здароўя, шчасця і новых поспехаў у адказнай дзейнасці, яркага і насычанага падзеямі года, новых перспектыў узаемавыгаднага і плённага супрацоўніцтва.
Віншаванні ад імя Прэзідэнта Беларусі накіраваны кіраўніцтву Расіі, лідарам краін СНД, а таксама дзяржаўным, палітычным, грамадскім, творчым і рэлігійным дзеячам, прадстаўнікам дзелавых колаў краін Садружнасці, кіраўнікам іншых краін, а таксама міжнародных і рэгіянальных арганізацый.