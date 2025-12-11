3.75 BYN
Лукашэнка перакананы, што беларуска-туркменскія адносіны маюць патэнцыял развіцця на карысць народаў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Прэзідэнту Туркменістана Сардару Бердымухамедаву і Нацыянальнаму лідару туркменскага народа, старшыні Халк Маслахаты Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаву з Міжнародным днём нейтралітэту і 30-годдзем абвяшчэння пастаяннага нейтралітэту гэтай краіны. Аб гэтым праінфармавала БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"У сучасным свеце, поўным супярэчнасцяў і канфліктаў, палітыка вашай краіны служыць для многіх яркім прыкладам выбудоўвання знешніх сувязяў на ўмовах добрасуседства, узаемнай павагі і раўнапраўнага партнёрства, - гаворыцца ў віншаванні Сардару Бердымухамедаву. - Перакананы, што беларуска-туркменскія адносіны маюць сур'ёзны патэнцыял развіцця на карысць народаў нашых краін".
У віншавальным пасланні Гурбангулы Бердымухамедаву кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Беларусь на пляцоўках ААН нязменна выступае суаўтарам значных міратворчых ініцыятыў Туркменістана, накіраваных на падтрыманне стабільнасці і міру, забеспячэнне ўсеагульнага ўстойлівага развіцця і ўмацаванне міжнародных сувязяў. "Карыстаючыся нагодай, пацвярджаю, што мы настроены на далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння паміж Мінскам і Ашхабадам", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.