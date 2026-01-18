Лукашэнка пра беларуска-расійскае супрацоўніцтва і з Еўропай, падыходы Трампа, будучыню Украіны

Беларусі і Расіі трэба арыентавацца на свае магчымасці, нягледзячы на санкцыі. Пра гэта 19 студзеня заявіў Аляксандр Лукашэнка на перамовах з губернатарам Кіраўскай вобласці. Дэлегацыя дадзенага рэгіёна гэтымі днямі знаходзіцца з візітам у нашай краіне. У нас ёсць абсалютна ўсё: і рэсурсы, і кампетэнцыі, каб узмацніць наша ўзаемадзеянне. Размова сёння ішла не толькі пра беларуска-расійскія адносіны. Аляксандр Лукашэнка зрабіў шмат важных заяў і аб палітыцы Трампа, узаемадзеянні з Еўропай. Мы гатовыя працаваць з Еўрапейскім саюзам, з любымі іншымі партнёрамі, але без ультыматумаў і нейкіх умоў. Падзяліць нас з Расіяй, як бы гэтага камусьці і хацелася, не атрымаецца.