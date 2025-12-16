Лукашэнка пра наркатрафік: Ракетамі гэта не перамагчы, трэба вызначыць сумесныя меры барацьбы

Як беларускі лідар ацэньвае палітыку Трампа? І ці патрэбен ЗША "другі В'етнам"? Што думае Аляксандр Лукашэнка аб стратэгіі нацбяспекі Амерыкі? І якімі павінны быць умовы для вырашэння ўкраінскага канфлікту? Аб адносінах з расійскім і кітайскім лідарамі. Усе гэтыя тэмы прагучалі ў інтэрв'ю амерыканскай тэлекампаніі Newsмax. Адбылося гэта напярэдадні падчас візіту амерыканскай дэлегацыі ў Мінск. Зараз нашы калегі пачынаюць паступова выдаваць матэрыял на 70-мільённую аўдыторыю. Хто задаваў пытанні і якімі былі адказы - у рэпартажы (гл. відэа).