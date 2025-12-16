Лукашэнка пра Нікаласа Мадуру: Моцны чалавек, ён не кіне ўсё і не ўцячэ

"Мадура не той чалавек, які ўсё кіне і ўцячэ. Гэта моцны чалавек. Гэта "чавіст", як Чавес. Ён моцны мужык, разумны чалавек, з якім можна размаўляць і дамаўляцца. Я ў гэтым упэўнены, таму што я яго ведаю, можна сказаць, з дзяцінства, - падкрэсліў беларускі лідар. - Таму ўсе гэтыя размовы журналістаў пра тое, што мы з ім дамовіліся аб яго пераездзе ў Беларусь, - няпраўда. Ніколі на гэтую тэму мы не размаўлялі".

"Мадура не быў ніколі нашым ворагам і праціўнікам. Калі б ён пажадаў прыехаць у Беларусь, дзверы для яго тут адчыненыя, - заявіў Прэзідэнт. - Але пра гэта ніколі, шчыра вам гавару, ніколі не было размовы".