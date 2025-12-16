3.68 BYN
Лукашэнка пра Нікаласа Мадуру: Моцны чалавек, ён не кіне ўсё і не ўцячэ
Падчас інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі жонцы спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коўла Грэце Канвей Ван Састэрн, якая вядзе аўтарскую праграму на тэлеканале Newsmax TV, асобна была абмеркавана тэма статусу прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры.
Лукашэнка пракаменціраваў не толькі непрызнанне ЗША апошніх выбараў, але і чуткі аб магчымым даванні палітычнага сховішча венесуэльскаму лідару ў Беларусі.
"Мадура не той чалавек, які ўсё кіне і ўцячэ. Гэта моцны чалавек. Гэта "чавіст", як Чавес. Ён моцны мужык, разумны чалавек, з якім можна размаўляць і дамаўляцца. Я ў гэтым упэўнены, таму што я яго ведаю, можна сказаць, з дзяцінства, - падкрэсліў беларускі лідар. - Таму ўсе гэтыя размовы журналістаў пра тое, што мы з ім дамовіліся аб яго пераездзе ў Беларусь, - няпраўда. Ніколі на гэтую тэму мы не размаўлялі".
"Мадура не быў ніколі нашым ворагам і праціўнікам. Калі б ён пажадаў прыехаць у Беларусь, дзверы для яго тут адчыненыя, - заявіў Прэзідэнт. - Але пра гэта ніколі, шчыра вам гавару, ніколі не было размовы".
Ён даў асабістую характарыстыку кіраўніку Венесуэлы, адзначыўшы яго стойкасць і прынцыповасць.
Па словах Аляксандра Лукашэнкі, на дадзены момант абмеркаванне венесуэльскага пытання ідзе больш інтэнсіўна з амерыканцамі, чым з прадстаўнікамі Венесуэлы.
У завяршэнне тэмы ён звярнуўся да логікі магчымага сілавога сцэнарыя, перасцерагаючы ад яго рэалізацыі.
"Там мільёны венесуэльцаў - моцныя людзі. Сітуацыя ў краіне - 50 на 50, з невялікай перавагай Мадуры. Калі вы хочаце ўсіх венесуэльцаў аб'яднаць вакол Мадуры - пачніце вайну супраць Венесуэлы. Амерыканцы гэтага, напэўна, не хочуць, і Трамп таксама. Ні ў якім разе гэтага рабіць нельга", - рэзюмаваў Прэзідэнт Беларусі.