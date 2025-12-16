3.68 BYN
Лукашэнка пра Венесуэлу і ЗША: Вайна ні да чаго не прывядзе - гэта будзе другі В'етнам
Беларуска-амерыканскія адносіны, урэгуляванне ўкраінскага канфлікту, сітуацыя ў Венесуэле - галоўныя тэмы эксклюзіўнага інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі амерыканскаму тэлеканалу Newsmax TV. Уначы 16 снежня ў ЗША паказалі першы фрагмент.
Ключавыя пытанні ад журналісткі са Злучаных Штатаў: як беларускі лідар ацэньвае палітыку Трампа і што думае наконт стратэгіі нацбяспекі Амерыкі? Украінскі трэк: калі ўдасца вырашыць канфлікт, што Прэзідэнт Беларусі раіў Трампу ў размове перад Аляскай і чаму еўрапейская пазіцыя ў гэтым пытанні не мае перспектывы? Што адбываецца ў Венесуэле і якія рызыкі могуць быць ад знешняга націску?
Падчас размовы кіраўнік беларускай дзяржавы падзяліўся сваім бачаннем абвастрэння адносін паміж Венесуэлай і ЗША, а таксама перспектыў узаемадзеяння з яе лідарам Нікаласам Мадурам.
Адказваючы на пытанне наконт сітуацыі ў рэгіёне, Прэзідэнт Беларусі адзначыў стратэгічную цікавасць Вашынгтона да Венесуэлы, ён правёў паралель з цікавасцю Расіі да Украіны: "Я бачу цікавасць Злучаных Штатаў Амерыкі да Венесуэлы. Разумею Трампа шмат у чым, таму што Венесуэла знаходзіцца побач з краінай, як Украіна побач з Расіяй, таму там ёсць цікавасць па многіх пытаннях" .
Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што ўсе пытанні паміж краінамі можна вырашыць выключна мірным шляхам.
"Абсалютна перакананы, што ўсе пажаданні Злучаных Штатаў можна сёння вырашыць абсалютна мірным шляхам, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Я думаю, што ў найбліжэйшы час нам ўдасца на гэтую тэму пагаварыць з Дональдам Трампам. Вайна ні да чаго не прывядзе".
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што папярэджваў аб гэтым падчас нядаўніх кантактаў з амерыканскім бокам.
Дыялог Прэзідэнта з амерыканскім СМІ адбыўся на палях двухдзённых беларуска-амерыканскіх перамоў. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з прадстаўнікамі каманды Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецыяльным пасланцам ЗША па Беларусі Джонам Коўлам.